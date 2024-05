Quando guida così fa paura. David Alonso infiamma subito il weekend della Moto3 fin dal mattino, firmando il nuovo record della pista. Al pomeriggio il colombiano ha inanellato giri su giri su tempi di riferimento, da solo, e pure con le gomme usate. Con le gomme fresche ha impiegato due soli giri per ribassare il suo record, rifilando mezzo secondo a Esteban , fin lì molto determinato. Ormai è chiaro, David è in forma eccezionale, in classifica insidia la leadership di Holgado , staccato di soli sei punti. Delle prime quattro gare, tre le hanno vinte loro (due Alonso, una lo spagnolo), Il duello al vertice, per ora, è affar loro. Se il pilota di Aspar detta il ritmo, Daniel risponde subito, piazzandosi due posizioni più indietro, a 586 millesimi. Senza sforzo. Il confronto è rimandato a sabato mattina, ultima prova prima delle qualifiche.

Farioli cade e si procura una ferita al braccio

Rimandato anche Farioli, caduto senza possibilità di rimontare in sella per provare almeno a ritoccare il suo 1:42.010, che al momento lo tiene fuori dalla Q2. Ma al mattino il pilota di Paolo Simoncelli, finito al centro medico per via di una ferita al braccio dopo l'incidente, aveva segnato il terzo miglior tempo e la caduta al pomeriggio è avvenuta proprio mentre stava cercando di migliorare il cronologico. C’è speranza anche per lui, a meno che la ferita non gli crei ulteriori problemi. Gli altri italiani sono anch’essi fuori dalla top 14: Carraro, Nepa e Bertelle occupano rispettivamente il 17°, il 18° e il 19° posto. La caduta di Veijer ha messo per ora fuori gioco un altro possibile protagonista. Dopo la convincente vittoria in Spagna l’olandese, terzo in campionato, è arrivato molto motivato in Francia.