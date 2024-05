Incontenibile David Alonso, che conquista la terza pole position consecutiva e scatterà dalla prima casella anche nel Gp di Le Mans. Il colombiano sarà affiancato in prima fila da Holgado e Rueda. Costretti a inseguire gli italiani: 13° Rossi, 15° Lunetta, 19° Bertelle, 20° Carraro e 21° Farioli. Domenica alle 11 la gara MOTOGP: HIGHLIGHTS SPRINT LE MANS - LA CLASSIFICA

"Questo ragazzo impara tutti i giorni" racconta Aspar Martinez, mentre si coccola con gli occhi il suo David, l'"estrella" colombiana (ma nata a Madrid), la stella del momento che a 18 anni miete pole e vittorie (due successi nelle prime quattro gare del 2024, dopo le 4 al debutto nel 2023). Alonso firma la terza pole position consecutiva ("Nonostante un piccolo errore", spiega) in un turno di qualifica che ha fatto palpitare il suo box, perché sia Rueda sia Holgado sembravano in grado di soffiargliela. "Il primo tentativo non è andato benissimo, abbiamo sfruttato meglio la seconda gomma" racconta David.

Alonso parte come favorito Dopo il venerdì da protagonista, il sabato ha confermato che Alonso parte come favorito. Di fianco a lui due ossi duri, il leader del mondiale, e il pilota ufficiale della KTM, Rueda, rientrato dall'operazione all'appendicite che gli ha fatto saltare due gran gare. Colin Veijer ha mancato il quarto posto per una bandiera gialla che l'ha fatto retrocedere al quinto, alle spalle di Fernandez. L'olandese è ad ogni modo in forma e a suo agio sul circuito francese. La vittoria di Jerez gli ha dato la carica.

Gli italiani costretti a inseguire Nelle prime due file c'è anche Ortola, mentre Kelso, Munoz e Piqueras seguono in terza. "Non so perché la mia classifica sia andata così male" si è domandato in diretta tv Riccardo Rossi, che non ha saputo sfruttare la qualifica diretta alla Q2. E' l'immagine di una nazionale italiana della moto destinata a una corsa d'inseguimento: il genovese parte dalla tredicesima piazzola, Lunetta passato attraverso la Q1, due posizioni più indietro. Seguono Bertelle, Carraro e Farioli, rispettivamente diciannovesimo, ventesimo e ventunesimo.

Gp Le Mans, la griglia di partenza della Moto3