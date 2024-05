È tutto pronto per il gran finale del weekend di Le Mans. Archiviata la Sprint di sabato, dominata da Martin con Bagnaia che è stato costretto a ritirarsi al terzo giro a causa di alcuni problemi sulla sua Ducati, è tempo di gara lunga. Il leader del mondiale parte dalla pole, accanto a lui c'è il campione del mondo: semaforo verde alle 14 con una gara che promette spettacolo (e forse qualche goccia di pioggia). Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

