Il pilota Ducati ha chiuso all'8° posto le pre-qualifiche: "Abbiamo faticato molto. La mancanza di grip complica la vita a tutti ma a me in particolare: ho cercato di adattarmi e ho fatto un bello step. Posso essere contento, da come era partita non pensavo di entrare in Q2. Ma per lottare per le posizioni che contano serve un altro passo avanti". Poi sugli avversari: "Ktm e Aprilia hanno qualcosa in più rispetto a noi, saranno loro le moto da battere..."

MOTOGP, RIVIVI LE PRE-QUALIFICHE