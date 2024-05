Mercato MotoGP sempre in fermento durante i weekend di gara e la Catalunya non ha fatto eccezione. Il nodo più importante è in casa Ducati, con Borgo Panigale che vorrebbe provare a tenere sia Martin che Marquez: il primo accanto a Bagnaia in factory, il secondo con il team Pramac. Bastianini indirizzato verso Aprilia, Miller parla con Honda. Le ultime news dal paddock di Barcellona dal nostro inviato Sandro Donato Grosso

DOMENICALI SULLA SCELTA DUCATI