Secondo posto per Martin, che ha commentato a Sky la gara: "Non mi aspettavo che Bagnaia ci provasse in curva 5, perché ieri era caduto lì. E' stata una bellissima gara. Volevo subito andare in testa e ci sono riuscito, poi quando avevo Acosta dietro ho spinto un po' troppo per non farlo passare. Pensavo di poter tenere quel passo fino alla fine, invece Pecco stava gestendo un po' di più la gomma ed è riuscito a portarla a casa". Nel VIDEO in testa l'intervista completa

GP CATALUNYA: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA