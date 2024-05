Pecco Bagnaia ha rispedito al mittente i fantasmi del passato, vincendo sulla pista dove lo scorso anno ha vissuto uno dei momenti più difficili della sua carriera col terribile incidente al via. Al Montmeló il campione del mondo ha preceduto le altre Ducati di Jorge Martin e di Marc Marquez

Bagnaia rispedisce al mittente i fantasmi del passato , le paure, i momenti che lo hanno ferito. Lo ha fatto sulla pista nella quale lo scorso anno ha vissuto uno dei momenti più difficili della carriera con un incidente che lo ha segnato. Ha conquistato la vittoria superando Martin alla curva 5 dove era caduto nella Sprint a pochi metri dalla bandiera a scacchi lacerandosi in un harakiri psicologico. Nella testa e nell’animo dei grandi campioni , e Pecco lo è, alcune dinamiche sono naturali. Dimostrare principalmente a sé stessi, ma anche al mondo intero, che tutto è possibile e che si è più forti di quello che è vissuto come un tabù… ora sfatato .

Pecco di nuovo secondo nel Mondiale

Pecco ha fortemente voluto questo momento in una gara che ha imposto una corretta gestione del ritmo e della strategia visto che Acosta nelle prime battute poteva contare sulle performances della gomma soft. Bagnaia è di nuovo secondo nel Mondiale in un testa a testa con Martin che ha mille sfumature non ultima quella del futuro che può tingere Jorge di rosso ponendolo al fianco del tre volte campione del mondo.