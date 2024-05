Dalla lotta per la difesa del titolo con Martin e Marquez alla pista del Mugello ("il mio weekend di gara preferito"), passando per il differente rendimento nelle Sprint Race rispetto alle gare della domenica: ecco le parole di Pecco Bagnaia nella conferenza piloti alla vigilia del GP d'Italia, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Dei tre seduti in conferenza stampa lui sembra il più sereno, almeno è l’unico che non deve pensare al proprio futuro. Pecco Bagnaia ha rinnovato a inizio anno con la Ducati e come dice lui stesso: "Posso concentrami esclusivamente sul mio obiettivo", che resta la difesa del titolo. Ma al costruttore di Borgo Panigale, il campione del mondo fa una vera e propria dichiarazione d’amore: "La mia storia d’amore con Ducati funziona benissimo, adoro il mito team, i progressi sono grandiosi, sono contento e questo mi dà stabilità".

Stabilità che devono invece trovare i suoi avversarti diretti, seduti al suo fianco, Martin e Marquez , al centro delle voci di un mercato sempre meno decifrabile. Mentre loro devono rispondere alle continue domande sul 2025, Bagnaia ha già la testa proiettata sul weekend del Mugello. "Amo questo weekend, è il mio preferito perché siamo in Italia, la Ducati è forte su questa pista e qui il pubblico rende tutto meraviglios o". Il tracciato, lo ammette, gli piace molto: "Ci sono frenate forti e curve lunghe, ideali per il mio stile di guida".

"Abbiamo potenziale anche nelle Sprint"

Pecco deve recuperare 39 punti a Martin e tenere bada Marquez che lo incalza da vicino, staccato di appena due lunghezza. Il discorso titolo sembra ristretto a loro tre. "La lotta per il titolo è tra noi tre. Ciascuno ha i suoi punti di forza e i suoi punti deboli, ma negli ultimi giri della gara siamo tutti e tre allo stesso livello". Gli fanno notare la differenza delle sue prestazioni tra la Sprint Race e il gran premio della domenica. Pecco respinge l’accusa di una difficoltà nella sprint race del sabato: "Non è che io sia più lento o soffra nelle Sprint, a Jerez c’è stato il contatto con Brad, a Le Mans ho accusato un problema elettronico e a Jerez ero in testa, con sette decimi di vantaggio, in controllo, ma può capitare di sbagliare. Il potenziale c’è anche al sabato, siamo sempre abbastanza forti per lottare nelle Sprint, ma mi serve un po’ più di fortuna per chiudere le gare".