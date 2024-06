Caduta nella Sprint Race per Jorge Martin, finito nella ghiaia al Mugello alla curva San Donato quando mancavano 4 giri alla fine mentre era in terza posizione. È il primo zero nella gara corta per lo spagnolo, che finora ne aveva vinte 8 e non si era mai classificato più in basso dell'8° posto. "Oggi avevo un feeling peggiore di quanto pensassi, dopo 2-3 giri la gomma sembrava ne avesse già fatti 80!". La fotosequenza della sua scivolata al Mugello

LA CADUTA DI MARTIN ALLO SKY TECH. VIDEO