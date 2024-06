Bagnaia: "Questa vittoria è per noi sognatori"

"Una vittoria per noi sognatori". Questa la dedica di Bagnaia dopo il trionfo al Mugello. "E' stato fantastico, la partenza era fondamentale: l'avevo pensata così, poi metterlo in pratica non è facile. A quel punto avevamo in mano la gestione della gara. La strategia di fare un giro veloce e un altro di cool down ha pagato". Poi sulla caduta a Barcellona: "Dagli errori imparo sempre". Infine sul pubblico: "Qui è un valore aggiunto, un affetto così te lo porti per sempre. Mi sono emozionato"

LA FESTA ROCK DI BAGNAIA