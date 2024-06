Dopo la vittoria di Bagnaia nella Sprint si chiude il weekend del Mugello con il GP d'Italia, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW alle 14: Martin, ieri caduto a 4 giri dalla fine, scatterà in pole davanti a Vinales e Marquez. 4° Bastianini, 5° Bagnaia (penalizzato con 3 posizioni in griglia per aver ostacolato Alex Marquez venerdì). Top class preceduta dalle gare di Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15), con il nostro commentatore-pilota Mattia Pasini che scatterà 7°

