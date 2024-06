Così come in Qatar, un’altra perla di Pecco Bagnaia al via della gara di casa. Scattare dalla seconda fila non è un problema per il campione del mondo, nemmeno quando davanti a lui partono Martin e Marquez. L’ha ribadito ieri, con una partenza capolavoro. Studiata a tavolino: metterla in pratica è tutt’altra cosa, ma lui ci riesce. Questo è Bagnaia 3.0, il campione del mondo che sa controllare, gestire, ma anche sorprendere quando vuole. E quando serve. Pecco, non è uno che si butta avanti a occhi chiusi. Non è uno a cui si chiude la vena, come dicono i piloti più impetuosi. "La vena chiusa non paga, serve fare la cosa giusta al momento giusto", ha spiegato. Aggiungendo che "le strategie non sempre riescono". Domenica al Mugello gli è invece riuscita alla perfezione.