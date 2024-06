Enea Bastianini e Maverick Vinales in KTM a partire dal 2025: doppio colpo della casa austriaca, che chiude così la sua line-up per la prossima stagione. L'italiano e lo spagnolo hanno firmato un contratto pluriennale, saranno compagni di box nel secondo team, che si chiamerà Red Bull KTM Tech3. Avranno a disposizione due RC16 full factory con le stesse specifiche dei due piloti del team ufficiale, Pedro Acosta e Brad Binder MERCATO PILOTI: LA GRIGLIA VERSO IL 2025

Maverick Vinales lascia l'Aprilia e approda nel Gruppo Pierer Mobility, che quest'anno gareggia sotto la sponsorizzazione di GasGas ma che il prossimo anno metterà in pista quattro moto arancioni identiche. E' la notizia di queste ore, che dà un'altro scossone al mercato piloti e delinea una griglia di partenza 2025 più che attrattiva.

Vinales torna a 'casa' Maverick lascia Noale dopo tre stagioni, in cui è riuscito a conquistare una vittoria quest'anno ad Austin, che si aggiunge a un totale di sette podi fino a questo momento. La separazione arriva dopo l'addio alle corse di Aleix Espargaró (prossimo collaudatore Honda) e il veloce e concitato ingaggio di Jorge Martin a margine della decisione di Ducati ufficiale di puntare su Marc Marquez. Per Vinales, che non indosserà dunque la fascia di capitano lasciata da Espargaró, si tratta di un ritorno a "casa". Da sempre stimato dal management KTM, il pilota spagnolo ha vinto il Mondiale Moto3 nel 2013 da pilota KTM con il Team Calvo. Vinales, ha al suo attivo 10 vittorie nella classe regina con tre moto diverse Suzuki, Yamaha e Aprilia, ed ora punta ad una nuova sfida con una moto competitiva e un gruppo di lavoro di prim'ordine.

Maverick Vinales con Pit Beirer, KTM Motorsports Director

Bastianini ritrova nel box Alberto Giribuola Dopo l'esperienza Ducati per Enea Bastianini la KTM rappresenta invece un'ottima opportunità di far valere il suo talento e mostrare la velocità che lo sta caratterizzando in questa stagione. Enea lavorerà nel proprio angolo di box con il ritrovato ingegner Alberto Giribuola, con il quale ha sempre avuto un rapporto speciale. Per KTM infine avere il talento di Acosta, l'esperienza di Binder, la velocità di Bastianini e la grinta di Vinales significa aver allineato la qualità dei propri piloti al valore tecnico cresciuto in modo costante negli ultimi anni.

Il comunicato ufficiale della KTM Di seguito il testo integrale diffuso dalla KTM giovedì 13 giugno per annunciare l'ingaggio di Maverick Vinales ed Enea Bastianini a partire dalla stagione 2025: "Una line-up forte e una rinnovata combinazione di colori caratterizzeranno una nuova era per KTM in MotoGP dal 2025. La squadra Red Bull KTM Tech3 andrà a completare il team Red Bull KTM Factory Racing con due nomi stellari e vincenti: Enea Bastianini e Maverick Vinales. L'italiano, 26 anni, nato a Rimini, e lo spagnolo, 29 anni di Roses, avranno a disposizione due KTM RC16 full-factory dal 2025 come previsto dall'accordo pluriennale e completeranno il quartetto KTM con le stelle Brad Binder e Pedro Acosta nel box adiacente. Bastianini è noto per la sua naturale abilità ed eccellenza nel massimizzare il suo "pacchetto" tecnico sull'intera distanza di gara: la "Bestia" sarà una risorsa formidabile per il team Red Bull KTM Tech3. Vinales porta alla squadra esperienza e un talento eccezionale, è stato il secondo campione del mondo Moto3 della KTM nel 2013. Il grande feeling, il ritmo e la forma fisica di Maverick lo rendono uno dei nomi di spicco sulla griglia della MotoGP".