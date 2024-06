La MotoGP torna ad Assen nel weekend del 28-30 giugno dopo quasi un mese di stop, nel quale è stato il mercato piloti a tenere banco. Ma ora è il momento di tornare in pista LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW per l'ottavo appuntamento della stagione 2024. Si riparte con Martin, fresco di firma con Aprilia per il 2025, leader del Mondiale, e con Bagnaia in rimonta dopo la doppietta al Mugello. Ecco come arrivano piloti e team sul circuito olandese

A cura di Paolo Beltramo