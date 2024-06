Via al super sabato di MotoGP ad Assen. Archiviata la giornata di venerdì dominata da Pecco Bagnaia, piloti di nuovo in pista per le Libere 2. A seguire le qualifiche a partire dalle 11 (sono state posticipate di 10 minuti dopo la bandiera rossa nel turno precedente per la pulizia di curva 7 successiva alle cadute di Bezzecchi e Raul Fernandez). Alle 15, invece, c'è la Sprint Race che metterà in palio i primi punti del weekend. Emozioni da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW