Lo spagnolo del team Boscoscuro ha realizzato il miglior tempo nel venerdì di libere davanti a Ogura e Roberts, protagonista di un pauroso 'highside' e portato al centro medico dopo la caduta. In ripresa Arbolino, 5° ad Assen. Sabato le qualifiche di Moto2 alle 13.40, gara domenica alle 12.15: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

Iniziato nel segno di Roberts, proseguito con quello di Garcia, il pomeriggio di Assen si è chiuso nel nome di Aldeguer. Lo spagnolo ha ribaltato la classifica nel finale di turno, infilando tempi da record e mettendosi in corsia di sorpasso in vista delle qualifiche. Dopo due zeri consecutivi il pilota di Boscoscuro (già promosso in Motogp con Ducati dal 2025) deve rientrare in corsa per titolo; in classifica per ora è sesto a 59 punti dalla vetta. Dove staziona Sergio Garcia, che nel primo giorno del Gran Premio d’Olanda ha impressionato per il ritmo sfoggiato. Costantemente velocissimo, con pneumatici usati, lo spagnolo si prenota un posto sul podio di domenica (e, chissà, un passaggio di categoria nel 2025...).