Lo spagnolo si tiene stretto il secondo posto nella Sprint di Assen alle spalle di Bagnaia, anche se il suo vantaggio in classifica sul torinese si è ridotto a 15 punti. "Oggi Pecco andava troppo forte e sono contento del mio risultato", ammette il pilota Pramac.

Il margine su Bagnaia si è accorciato a 15 punti e domenica ci sono in palio i punti 'pesanti' della gara lunga, ma il secondo posto nella Sprint di Assen non dispiace a Jorge Martin, attuale leader del Mondiale. "Già al secondo giro mi sono reso conto che se Pecco non avesse commesso qualche errore sarebbe stato impossibile vincere", ammette lo spagnolo a Sky. "Ho provato a stare con lui, ma era troppo rischioso; allo stesso tempo avevo Vinales 'minaccioso' alle mie spalle e ho dovuto continuare a spingere. Ma è nella mia natura: io spingo sempre, non sai mai quello che può succedere...". Anche oggi il pilota Pramac ha accusato dei problemi alla gomma anteriore. "Mi sono messo abbastanza a posto in qualifica - spiega - perché sono riuscito a capire come affrontare il T2, il settore in cui faticavo di più. Ma devo trovare ancora una soluzione sul davanti per la gara, specialmente in curva 6, il punto in cui Bagnaia è più forte. La scelta per domenica? Media impensabile, anche se Pecco ci va forte. La hard è un'opzione pericolosa, forse la soft è quella che può adattarsi meglio. Vedremo".