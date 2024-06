Weekend dominato dall'inizio alla fine per Bagnaia, che dopo la gara di Assen è intervenuto su Sky commentando la sua prova. "C'è poco spazio per i pensieri, ho cercato di controllare tutte le situazioni. Jorge ha provato 2 volte a venirmi a prendere ed era fondamentale allungare il gap. Su me stesso ho tantissimo lavoro da fare, c'è sempre da imparare. Sachsenring? Secondo me Martin e Marquez sono più forti, ma quest'anno saremo da subito competitivi". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

