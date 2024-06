Bagnaia scatterà dalla pole nella gara di domenica, Martin 5°: lo spagnolo, che aveva realizzato il secondo tempo, è stato penalizzato con 3 posizioni in griglia da scontare oggi per aver disturbato Raul Fernandez in un giro lanciato nel corso delle qualifiche. In dubbio Aleix Espargaro dopo la frattura del 5° metacarpo della mano destra, mentre Savadori (wild card Aprilia) è stato dichiarato 'unfit'. Il GP d'Olanda è LIVE alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW



