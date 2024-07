Aleix Espargaro collaudatore Honda dal 2025

Dopo aver ufficializzato l’addio alla MotoGP dalla prossima stagione, Aleix Espargaro inizia una nuova carriera: si unirà a Stefan Bradl come collaudatore di HRC dal 2025: "Sono molto entusiasta di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Farò del mio meglio per aiutare Honda a tornare in vetta"

