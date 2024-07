"Con Martin si punta senza mezzi termini a vincere il Mondiale". Max Biaggi , ambasciatore di Aprilia , ha parlato a Sky degli obiettivi per la prossima stagione, nella quale la casa di Noale cambierà entrambi i piloti del team factory, con Martin e Bezzecchi che prenderanno il posto di Espargaro' e Vinales . "Sembrava impossibile un mese fa invece piano piano lavorando ai fianchi siamo riusciti a prendere Martin, leader del Mondiale 2024 e vicecampione del mondo nel 2023. Sapere che per i prossimi due anni sarà con noi è una grandissima gioia, ma anche uno stimolo".

Il weekend di Assen ha visto Pecco Bagnaia conquistare la pole position e vincere sia la Sprint Race che la gara, riducendo il suo distacco in classifica da Martin a soli 10 punti. " In Olanda c'è stato un solo dominatore ", ha continuato Biaggi, "è partito forte venerdì, fatto la pole position e vinto per distacco. Non ha avuto rivali in quest'occasione . Anche il buon Martin ci ha provato, ma ha capito subito che aveva un passo diverso e devo dire che Bagnaia ha fatto un po' di differenza".

"Marquez può fare la differenza al Sachsenring"

Dall'Olanda la MotoGP si sposterà al Sachsenring per il Gran Premio di Germania (tutto in diretta su Sky). Una pista sulla quale Marc Marquez si è sempre esaltato, trionfando per 11 stagioni consecutive, dal 2010 al 2021. "Il circuito gli renderà le cose un po' più semplici, ma non so quanta differenza ci sarà lì tra le due moto Ducati. Sicuramente non c'è un rettilineo e già questo è un vantaggio e ci sono tante curve tortuose a sinistra dove Marquez fa un pelino di differenza. Vediamo se sarà sufficiente".