Le parole di Pecco Bagnaia nel giovedì del Sachsenring, alla vigilia del nono appuntamento della stagione. "Proveremo a ripetere quanto fatto negli ultimi tre GP, qui l'anno scorso eravamo competitivi anche se non ero al 100% della forma per via della caduta di Le Mans". Poi su Marquez: "Ha il potenziale per vincere, in ogni caso la pista è favorevole alle Ducati, sarà una battaglia tra noi"

C'è aria di confronto al vertice, di derby Ducati per la leadership nel mondiale. Tra Bagnaia e Martin ballano dieci punti soltanto. Pecco viene da cinque vittorie di fila (Sprint comprese), il momento è cruciale. Glielo si legge in faccia, nella conferenza di giovedì: il volto è meno disteso, rispetto ad Assen (dove si arrivava da tre settimane di pausa). Al Sachsenring l’anno scorso Martin fece il pieno: Sprint e Gran Premio. Come sarà il prossimo weekend? "Proveremo ad essere forti come negli ultimi GP - risponde sicuro il campione del mondo -. L’anno scorso ho fatto una buona gara, ma Martin si è difeso molto bene nel finale. Nel 2023 non ero però al meglio della forma fisica, per la caduta di Le Mans e il dolore che mi ha condizionato per tutto il fine settimana".

"Mi sento sempre meglio sulla moto" Quest'anno il numero uno della Ducati arriva invece in forma strepitosa e Martin, seduto al suo fianco, ne è consapevole. Si preannuncia una gara molto combattuta: "Penso che anche qui possiamo battagliare, perché le Ducati vanno molto forte". Una volta non era così gli fanno notare. "Il lavoro fatto in questi anni c'ha permesso di migliorare molto, soprattutto in curva e qui di curve ce ne sono molte". Inoltre, aggiunge: "Vengo da tre weekend molto positivi. Mi sono sentito sempre meglio sulla moto e questo ha aumentato la mia motivazione; inoltre nelle ultime gare abbiamo cambiato approccio e questo mi dà altre sicurezze".

"Marquez può lottare per vincere qui" Tra lui e Martin potrebbe però infilarsi Marquez, che al Sachsenring ha sempre fatto faville. "Marc qui ha Il potenziale per lottare per la vittoria. Sarà importante capire il prima possibile come si comporta, magari seguendolo in qualche parte della pista". Gli chiedono anche della situazione Ducati, che nel 2025 avrà due moto in meno sulla griglia. Potrebbe influire sullo sviluppo della moto? "Quando decisero di schierare 8 moto, ero un po' spaventato. Adesso, invece, penso il contrario. Il fatto di avere due moto factory in più può contribuire allo sviluppo".