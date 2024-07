Le parole del pilota Gresini alla vigilia del Gran Premio di Germania (diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW): "Al Sachsenring ho vinto tanto in passato, ma ora conta il presente. Per competere con Bagnaia e Martin dovrò essere perfetto" RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

Arriva da favorito perché al Sachsenring Marquez ha vinto otto volte di fila. Le ultime due stagioni sono state condizionate dal suo feeling inesistente con la Honda, ma in sella alla Ducati le sue quotazioni hanno ripreso quota. "Staremo a vedere, le possibilità in effetti sono migliori rispetto ad Assen - risponde lo spagnolo -, se faccio un weekend perfetto posso giocarmela con Jorge e Pecco. Poi vedremo se questa pista mi può aiutare. Ma devo guidare alla perfezione, come in passato. Una volta, però, ero competitivo dappertutto, la situazione è diversa rispetto al passato. Oggi per lottare contro di loro, mi serve essere più costante e non sarà facile".

"Vinto tanto qui, ma ora conta il presente" Sembra schermirsi Marquez, fino ad oggi non ha ancora vinto, ma la sua competitività è decisamente cresciuta. Potrà bastare, per agguantare quel successo che insegue da tempo? "Arrivare su una pista che mi permette di essere più consapevole delle aspettative reali, mi aiuta. Qui ho vinto tanto in passato, ma questo è il presente, loro due hanno migliorato il passo e io finora non sono stato in grado di tenere quel ritmo", risponde razionalmente l’otto volte campione del mondo. approfondimento Penalità Marquez, 16'' per pressione gomme: è 10°

"Differenza tra GP23 e GP24? Nostro pacchetto è comunque competitivo" Gli chiedono perché questa pista, con tante curve a sinistra, sia favorevole al suo modo di guidare. “In realtà non so perché. Ero velocissimo sulla sinistra, ma a destra oggi sono un po’ più in difficoltà rispetto al passato. Ho provato anche a cambiare il mio stile di guida. Comunque girare in senso anti-orario mi può aiutare a stare con Pecco e Jorge". Bisogna anche ricordare la differenza tra le moto ufficiali, che guidano Bagnaia e Martin, e la sua, del 2023. "Loro due sono più veloci da inizio anno, ma anche noi abbiamo cominciato a ricevere qualcosa ad Assen (un nuovo pacchetto aerodinamico, che Marc non ha però utilizzato in gara, ndr). Ma quello che ho è comunque competitivo per lottare". vedi anche Bagnaia e Marquez: "GP23 e GP24, poche differenze"

"Rumors di Hamilton in Gresini? Creano interesse per la MotoGP" Gira voce di un interessamento di Hamilton al team Gresini con cui Marc corre quest'anno. "Se vero è una cosa buona, ma anche se non lo fosse farebbe bene alla MotoGP, perché se ne parla. Crea interesse intorno al nostro sport".