Autentico uomo mercato in queste settimane, Fabio Di Giannantonio è stato tra i protagonisti della conferenza piloti alla vigilia del Sachsenring. Quartararo si è esposto in prima persona, 'chiamandolo' in Yamaha. "Ringrazio Fabio per le parole, non è un mistero che stia parlando anche con loro. Ho tre opzioni: sicuramente mi piacerebbe essere a capo del progetto che andrò a scegliere"

Un anno fa, di questi tempi, rischiava di restare a piedi. Oggi Fabio Di Giannantonio , è uomo mercato, corteggiato dalla VR46 che vorrebbe trattenerlo, e dalla Pramac che vorrebbe portarlo con sé nella nuova avventura in Yamaha . Fabio Quartararo , seduto di fianco a lui in conferenza stampa, non ha dubbi: "Mi piacerebbe che Fabio corresse con noi, penso che potrebbe farci fare un passo avanti. Ha fatto un gran lavoro negli ultimi dieci mesi, sarebbe un bene per Yamaha".

"Vorrei essere a capo del progetto che sceglierò"

Il suo omonimo sorride e ringrazia: "Lo ringrazio tanto, sentire queste parole da un collega, un rivale e un amico, fa piacere. Non è un segreto che ne stiamo parlando". In realtà le offerte sono più d’una come spiega il romano. "Ho un piano A, un piano B e addirittura un piano C. Penso che già durante questo weekend tutto si chiarirà, ne parleremo in questi giorni". Su quali basi scegliere, lo chiarisce lui stesso: "Il mio obiettivo per il 2025 è avere una moto factory e voglio essere a capo del progetto che mi riguarda". Un altro indizio è il tipo di contratto che vorrebbe: "Avere un contratto con un costruttore factory è diverso che avere un contratto con un team satellite". Yamaha, in effetti, lo metterebbe direttamente sotto contratto, e alla Pramac sarebbero destinate due moto 2025. Ma anche la VR46 potrebbe avere in gestione una moto ufficiale l’anno prossimo. "La situazione è diversa rispetto al 2023, abbiamo lavorato bene finora. Sono nella posizione ideale per scegliere e capire cosa fare in futuro".