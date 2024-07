Quinto tempo nelle pre-qualifiche del Sachsenring per Bagnaia: "Non sono ancora contento del feeling con la moto - ha dichiarato su Sky Sport -. Il passo gara è buono, mi è mancato qualcosa nel time attack. In ogni caso siamo tranquilli, abbiamo le idee chiare sulla direzione da seguire. Tante cadute? Il grip non è il massimo, 2-3 punti sono pericolosi. Marquez, nonostante la caduta, sarà velocissimo: certe cose non ti fermano. Anche Vinales e Martin vanno forte..."

