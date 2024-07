La frattura al quinto metacarpo della mano destra subita ad Assen non permetterà ad Aleix Espargaro di correre al Sachsenring nell'ultima gara prima della sosta estiva. "Ho bisogno di riposo, penso di avere il tempo per recuperare per Silverstone", ha dichiarato a Sky lo spagnolo dopo essere sceso in pista per un solo giro nelle Libere del GP Germania

Espargaro: "Penso di poter tornare a Silverstone"

"Sapevo al 95% di non poter correre, i medici me l'avevano detto, ma io volevo venire e provarci", ha spiegato a Sky Espargaro. "Ho tanto male, secondo me non è solo la frattura ma anche qualche nervo. Nelle curve a destra non riesco neanche a chiudere la manopola, così è praticamente impossibile. E' l'ultima gara prima della pausa estiva, alla fine la mano ha bisogno di riposo, quindi va anche bene che ci siano le vacanze. Per guarire servono almeno 3 settimane e penso di avere il tempo sufficiente per tornare a Silverstone".