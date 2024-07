Martin: "Partito forte, mancava un venerdì così"

Secondo tempo per Martin nelle pre-qualifiche del Sachsenring: "Giornata molto positiva - ha commentato il pilota spagnolo su Sky Sport -. Mi mancava andare così forte al primo giorno, sia al Mugello che ad Assen ho sofferto molto. Mi sento bene ma tutti i rivali sono in forma: Pecco, le Aprilia... sarà tosta anche se credo di essere un pilota migliore rispetto all'anno scorso". Nel VIDEO in testa l'intervista completa

