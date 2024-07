MotoGp

Jorge Martin vince la Sprint del Sachsenring e guadagna 5 punti su Pecco Bagnaia che ha chiuso in 3^ posizione: ora la distanza tra i due piloti è di 15 punti. Marc Marquez mantiene la terza posizione, con Bastianini che si porta a sole 4 lunghezze dallo spagnolo.