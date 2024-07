Moto2: Vietti in pole al Sachsenring, 6° Arbolino

Super qualifica del pilota KTM che sarà in pole al Sachsenring: in prima fila con il piemontese anche Dixon e Aldeguer, 6° Arbolino. Domenica la gara della Moto2 alle 12.15, 'antipasto' del gran finale della top class alle 14: tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Torna in pole Celestino Vietti (per la sesta volta in Moto2) e primo italiano a riuscirci quest’anno, stagione finora avara di soddisfazioni per i piloti di casa nostra. Il pilota della KTM, tredicesimo nel Mondiale, è capace di sorprendere quando meno te l’aspetti. Oggi si prende quel che arriva di buono, a volte in modo un po’ inatteso. C’è andato vicino anche Tony Arbolino, a rimorchio di un sorprendente Roberts (ancora convalescente per l’operazione alla clavicola infortunata in Olanda), che ha poi chiuso in sesta posizione. Per la cronaca Roberts, che s’era conservato per qualifiche e gara, è finito in undicesima posizione. Persino meglio del suo avversario in classifica, Sergio Garcia, caduto a fine turno e finito proprio alle sue spalle. Nemmeno Ogura ha brillato, alla fine ha chiuso settimo, proprio dietro Arbolino.