Bagnaia ha vinto un braccio di ferro con Martin a suon di rilevamenti cronometrici super, con lo spagnolo caduto al penultimo giro anche a causa della pressione del rivale: "Eravamo al limite, non avevamo trazione e facevamo 1:21:0 e 1: 21:1 - dice il torinese a Sky -. Il giro prima che lui cadesse, ho rischiato pure io. Il primo a mollare avrebbe perso, mi sono detto che non avrei mollato fino alla fine". Nel VIDEO l'intervista a Pecco dopo la 4^ vittoria di fila in gara (ultima da celibe)

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA