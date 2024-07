Caduta e '0' in classifica per Jorge Martin, che nel penultimo giro della gara lunga del Sachsenring è scivolato in curva 1 mentre era in testa alla gara. Il pilota spagnolo è stato costretto al ritiro consegnando la vittoria a Pecco Bagnaia, nuovo leader del mondiale. "Difficile accettare una caduta dopo 27 giri in testa - ha commentato Martin su Sky - mi sento forte ma ho sbagliato un'altra volta e devo capire perché". Di seguito la FOTOSEQUENZA della caduta di Martin e le sue parole

IL VIDEO DELLA CADUTA