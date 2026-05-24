Valentino Rossi e i piloti della VR46 Academy si allenano a Misano: le FOTO
Giornata in pista a Misano per i piloti della VR46 Academy, che si sono allenati in vista del Gran Premio d'Italia al Mugello, in programma dal 29 al 31 maggio in diretta su Sky e in streaming su NOW. Sul circuito hanno girato, tra gli altri, Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia (che ha postato il suo tempo), Franco Morbidelli, Luca Marini e Celestino Vietti, oltre a Valentino Rossi. Ecco le immagini
- Pecco Bagnaia ha postato su Instagram una foto del suo tempo migliore nella giornata di Misano: 1:34.070. Un crono di rilievo con la moto di serie, a soli 4 secondi dalla pole MotoGP realizzata l'anno scorso da Bezzecchi (1:30.134)