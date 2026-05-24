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Valentino Rossi e i piloti della VR46 Academy si allenano a Misano: le FOTO

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Foto da Instagram @vr46ridersacademyofficial

Giornata in pista a Misano per i piloti della VR46 Academy, che si sono allenati in vista del Gran Premio d'Italia al Mugello, in programma dal 29 al 31 maggio in diretta su Sky e in streaming su NOW. Sul circuito hanno girato, tra gli altri, Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia (che ha postato il suo tempo), Franco Morbidelli, Luca Marini e Celestino Vietti, oltre a Valentino Rossi. Ecco le immagini

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