Dopo la vittoria di Bagnaia in Germania la MotoGP si prende una pausa: si tornerà a a Silverstone nel weekend del 2-4 agosto su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Quando siamo arrivati a metà di questo 2024, proviamo a dare i voti a questa prima parte di stagione. Massimo dei voti per Pecco, che si sposerà con Domizia da leader del Mondiale. 9 sia per Martin che per Marquez, che lo seguono in classifica

A cura di Paolo Beltramo