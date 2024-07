Come nel 2020 e nel 2021, quando le cause di forza maggiore della pandemia avevano costretto gli organizzatori a creare calendari speciali per garantire lo svolgimento di un numero minimo di gran premi, anche nel 2024 Misano Adriatico raddoppia il numero di gare del motomondiale. Oltre a quella già prevista per il weekend dell'8 settembre, si correrà in Romagna anche dal 20 al 22 settembre.