Caduta e ritiro per Nicolò Bulega nell'ultimo giro della Ducati Race of Champions a Misano. Il pilota italiano si trovava in terza posizione alle spalle di Bagnaia e Iannone, e mentre affrontava l'ultima curva ha subito l'attacco di Marc Marquez finendo nella ghiaia. La dinamica non era apparsa subito chiara dall'immagine televisiva, ma un video pubblicato su Instagram da Luca Salvadori da un'angolazione diversa dimostra l'attacco di Marquez all'interno e il contatto con Bulega . Al termine della gara il pilota del team Gresini è andato nel box di Bulega per scusarsi e chiarire la dinamica dell'incidente.

Marquez: "Non so se c'è stato un contatto con Bulega"

Al termine della gara Marquez è stato intervistato prima di salire sul podio: "Credo che sia stato uno show per tutti i tifosi. È stata una bella gara, ci siamo divertiti, una grande festa per la Ducati. In partenza, alla prima curva, c'è stato un po' di caos. Peccato per l'ultimo giro, ho sentito Bulega cadere. Non so se ci sono stati contatti o no, io non ho sentito tanto. Andiamo tutti e due sul podio a festeggiare".