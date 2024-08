Dalle aspettative per Silverstone al matrimonio con Domizia, dall'iniziativa delle livree storiche alla 8 ore di Suzuka: nella conferenza piloti alla vigilia di Silverstone Pecco Bagnaia ha trattato diversi argomenti. Di seguito il meglio delle sue parole in vista della ripresa del Mondiale, un weekend tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

Smessi i panni dello sposo, il campione del mondo ha già rimesso la testa nel Mondiale. Bagnaia ha confessato di aver ripreso gli allenamenti subito dopo il matrimonio, d’altronde in classifica comanda con 10 punti, un vantaggio troppo esiguo per potersi rilassare. E Martin nella seconda parte della stagione gli darà filo da torcere. "La sosta è stata positiva, mi sono riposato e sposato, sono stato in vacanza con mia mogie, ma ho ricominciato ad allenarmi subito dopo il matrimonio". Dove ha confessato di aver sentito la pressione più che in una gara di MotoGP: "Non ho mai pianto come quando sono arrivato all’altare al braccio di mia madre. Ero molto più nervoso che in un week end di gara".

"Silverstone tra i circuiti più belli" A Misano Pecco ha ricevuto anche l’abbraccio del suo pubblico durante la World Ducati Week: "Non è mai semplice rilassarsi in quel weekend, ma mi sono goduto ogni momento e spero che anche i fan si siano goduti lo lo spettacolo". La testa adesso è al Gran Premio che comincia con le prove di venerdì su un circuito dove Ducati può fare bene: "Adoro questo tracciato, molto lungo, tra i più belli e senza dossi. Ma fino ad oggi non ha mai fatto così caldo a Silverstone. E la temperature potrebbe essere un’incognita". approfondimento Tutti i segreti di Silverstone: curva dopo curva

"Bella l'iniziativa delle livree storiche" Per festeggiare i 75 anni del Motomondiale la Dorna ha pensato di far rispolverare ai team della MotoGP le livree del passato. "Fantastico vedere le livree del passato, la nostra è molto bella, pulita, ma credo che quella della Yamaha sia fantastica, molto chiara, mi è piaciuta molto. Ci vorrebbe più spazio per queste iniziative in futuro". Gli chiedono anche del cambio al vertice dello Stewards Panel: Freddie Spencer, finito spesso al centro delle polemiche per le sue decisioni, sarà sostituito nel 2025 da Simon Crafar: "Penso che con Crafar potremo avere un buon dialogo, ci parliamo tanto. Certo non è un compito semplice". vedi anche MotoGP vintage: le livree storiche per Silverstone

"Vorrei correre e vincere la 8 ore di Suzuka" Infine un pensiero alla 8 Ore di Suzuka: "Spero che Ducati mi dia la possibilità di correrla, amo quel tipo di gare e penso che sia un obiettivo per un campione del mondo, un compito da aggiungere. Ma prima vorrei avere la certezza di poter correre con la possibilità di vincerla, perché questo è il mio obiettivo". vedi anche Honda vince la 8 ore di Suzuka con Zarco