Marquez: "L'incidente con Bulega un mio errore"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Silverstone Marc Marquez è tornato sull'incidente all'ultima curva della Race of Champions con Nicolò Bulega: "E' stato un mio errore - ha ammesso il pilota Gresini -. Ho provato a fare un sorpasso come in MotoGP, ma con la moto stradale è diverso. Non sono riuscito a fermarla bene". Poi sul GP Gran Bretagna: "Bagnaia e Martin oggi sono più veloci, proviamo a vedere se riusciamo ad avvicinarci..."

Marquez torna sull'incidente con Bulega alla Race of Champions

La festa del World Ducati Week l’ha trascinato nel mondo Ducati, il contatto con i fan gli ha fatto capire che cosa rappresenti il marchio di Borgo Panigale per i suoi tifosi: "Il grande capo (Domenicali, ndr) mi aveva avvisato su che cosa significasse far parte di questo mondo. La Ducati è una filosofia, non solo una moto". Marquez ha poi dovuto fasi perdonare l’incidente nella Race of Champions con Nicolò Bulega: Eccesso di agonismo? "Ho provate un sorpasso che faccio anche in MotoGP, ma con una moto stradale è tutto diverso, per quanto veloce. Non mi aspettavo quella reazione della moto, non sono riuscito a fermarla bene. Errore mio".