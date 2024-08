Episodio curioso nel corso delle pre-qualifiche di Silverstone: la cerniera della tuta di Bagnaia si slaccia e il ducatista se ne accorge grazie alla segnalazione elettronica di "equipment problem" rilevata sul suo dashboard, un tipo di messaggio introdotto dalla direzione gara nel 2021. "Inizialmente non avevo capito bene - ha spiegato Bagnaia a MotoGP.com - pensavo fosse un problema agli stivali. Poi ho sentito qualcosa muoversi sotto il collo e ho chiuso la zip. Una cosa nuova per me"

