Venerdì complicato per lo spagnolo del team Gresini: "L'unica cosa positiva della giornata è che sono in Q2 - ha commentato -, le sensazioni erano terribili. Non mi era mai capitato di dover seguire qualcuno in questa stagione, non era stato necessario. Ho cercato di mettermi dietro a un pilota veloce: mi sono trovato davanti Martin e sapevo che sarebbe andato forte. Prima avevo trovato Espargaro, era la mia prima scelta ma ha rallentato"

Venerdì complicato per Marc Marquez, che ha chiuso le pre-qualifiche di Silverstone con il 10° tempo. "L'unica cosa positiva della giornata è che sono in Q2, le sensazioni erano terribili", ha commentato il pilota del team Gresini dopo la sessione. "Stamattina non mi sentivo bene sulla moto e non mi veniva nulla di naturale, mentre nel pomeriggio la situazione era migliore: almeno so che abbiamo ancora del lavoro da fare e i passi in avanti sono possibili. Il problema non è sul giro veloce, ma sul passo gara, dove sono quasi un secondo più lento dei migliori".