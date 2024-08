Grosso rischio durante la partenza del GP di Gran Bretagna per Brad Binder e Marco Bezzecchi. Il pilota sudafricano ha avuto un problema tecnico (è stato poi costretto al ritiro) ed è scattato più lento rispetto al resto del gruppo, praticamente piantandosi in mezzo al rettilineo. Miller è riuscito a schivare il compagno di team, Bezzecchi se lo è ritrovato davanti e lo ha sfiorato colpendolo al gomito. Un tamponamento evitato davvero per un soffio. Guarda l'episodio nel VIDEO sopra

