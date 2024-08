"Ci stiamo comportando come i piloti veri, che partono dietro, rimontano, attaccano e sorpassano senza paura". Con queste parole Fabio Di Giannantonio commenta la rimonta in gara a Silverstone, dal 10° al 5° posto. Non solo la livrea storica pensata da VR46 per il GP Gran Bretagna: anche il casco di Diggia è stato un omaggio al "Sole e Luna" di Valentino Rossi datato 2018: "Voleva essere un ringraziamento a lui e al team. Per questo ci tenevo a fare il massimo"

