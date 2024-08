Quarto posto per Marc Marquez a Silverstone: "Non volevo sbagliare un'altra volta dopo la caduta nella Sprint, quindi sono stato calmo tutta la gara", ha spiegato a Sky. Poi sui primi tre, Bastianini, Martin e Bagnaia: "Sembra che siamo sempre più lontani, gara dopo gara: non so se è perché vadano semplicemente più forte, oppure se abbiano introdotto qualche novità sulla moto. Comunque io sono concentrato sulla mia Ducati, sono la prima GP23 in pista"

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA