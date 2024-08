Passerella trionfale di Bastianini a Silverstone: il riminese della Ducati approfitta dell'errore di Martin alla penultima tornata e vola verso la doppietta in Gran Bretagna dopo il successo nella Sprint. Enea ora è a -49 in classifica dallo spagnolo, nuovo leader del Mondiale con tre punti di vantaggio su Bagnaia, terzo in gara. Nel VIDEO sopra l'ultimo giro di 'Bestia' con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini

