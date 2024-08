Il pilota romagnolo torna in sella dopo aver dominato il weekend di Silverstone ed essersi rilanciato in classifica piloti: "Devo recuperare 49 punti, ma arrivano tante piste favorevoli. Posso sognare", le parole di Bastianini alla vigilia dell'Austria. Poi sulla scelta Ducati: "Non so se, in caso avessi iniziato a vincere da subito, le cose sarebbero cambiate. Ma è andata così e l'anno prossimo correrò con KTM"

La vittoria di Silverstone ha acceso i riflettori su Bastianini , salito al terzo posto nel Mondiale. E con dieci gare da correre, il romagnolo ha la possibilità di puntare al titolo , a dispetto di un distacco importante in classifica. "Sarebbe bello mantenere l’attuale livello di prestazioni, sopratutto nelle Sprint Race dove di solito fatico di più, ma io cerco sempre di imparare e migliorare". Credere al titolo si può. "Adesso arriveranno tante piste favorevoli per me che devo recuperare 49 punti in campionato. Sono in lotta. Posso sognare il titolo e devo provarci ".

"Ducati? Non so se fossi fuori dai giochi fin dall'inizio..."

Sarebbe finita diversamente il suo rapporto con Ducati, se avesse cominciato a vincere prima? "Me l’hanno già chiesto tante volte, ma non so se fossi già fuori dai giochi fin dall’inizio. Io ho lottato per essere sempre veloce. Ho saltato tante gare nel 2023 e quindi ho cercato di trovare costanza e velocità fin dalle prima gare di quest’anno. Adesso riesco a fare di più, ma è tardi. Nel 2025 sarò in Ktm". A proposito della moto austriaca, Enea mette in guardia sulle potenzialità della RC16. "Attenzione alla Ktm, spesso è stata competitiva in passato su questo circuito". Ciò detto "Sono pronto e fiducioso di ottenere un altro bel risultato al Red Bull Ring".