Il pilota Ducati ha chiuso le pre-qualifiche con il 10° tempo centrando l'accesso al Q2: "Obiettivo raggiunto per il rotto della cuffia. Ho fatto molta fatica, soprattutto con la media all'anteriore. Non sono preoccupato, so che posso essere veloce. Nella Sprint spero di partire bene e tenere botta nelle prime 4 curve, in qualifica credo di poter stare nelle prime due file"

Decimo tempo e scivolata nel finale delle pre-qualifiche per Enea Bastianini, che ha commentato il suo venerdì in Austria: "Missione Q2 compiuta per il rotto della cuffia. Oggi ho fatto molta fatica, soprattutto con la media all'anteriore. Con la hard ero migliorato e andavo forte, mi sembrava eccessivo usarla per il time attack ma con il senno di poi sarebbe stata la scelta giusta. Se vogliamo giocarci qualcosa domani dobbiamo necessariamente fare un passo avanti. Non sono preoccupato, so che posso essere veloce".