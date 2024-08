Partito in quarta, Ai Ogura ha staccato tutti nel primo giorno di prove al Red Bull Ring. Il giapponese (neo promosso in Motogp dal 2025 con il team Aprilia Trackhouse) ha messo un decimo e mezzo tra sé e Canet , appena confermato in Fantic Racing anche per l’anno prossimo. Poi Gonzalez e Ramirez per arrivare finalmente al primo degli Italiani, Celestino Vietti , quinto a dispetto della brutta caduta del mattino. Tony Arbolino ha firmato un incoraggiante nono posto, mentre Dennis Foggia è finito in sedicesima posizione. Rientro alle corse in salita per Mattia Pasini , scivolato sia al mattino sia al pomeriggio: l'"inviato" di Sky in pista dovrà recuperare dal ventisettesimo posto.

Quattordicesimo Aldeguer, ventunesimo Joe Roberts

La Speed Up di Luca Boscoscuro ha recuperato il sesto posto nel finale grazie ad Alonso Lopez, mentre il compagno di squadra Aldeguer si è piazzato solo quattordicesimo, comunque in “zona” Q2. La sorpresa negativa è invece stata Joe Roberts, fuori dai primi quattordici, addirittura ventunesimo. Non è un buon momento per il pilota californiano che ha perso l’opportunità di passare in MotoGP nel 2025 (si era fatto anche il suo nome per il secondo team Aprilia di proprietà americana) e in classifica è sceso al terzo posto a causa dell’incidente in prova ad Assen che ha compromesso anche la successiva gara in Germania. Nemmeno Sergio Garcia può sentirsi al sicuro con un Ogura così in forma. Lo spagnolo, secondo in campionato alle spalle del giapponese, è partito con l’ottavo tempo.