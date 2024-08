Un super Jorge Martin conquista la pole nel GP d'Austria frantumando il nuovo record della pista in 1:27.748. Secondo Pecco Bagnaia, terzo Marc Marquez. Seconda fila con Aleix Espargaro, Miller e Vinales, poi Bastianini, Morbidelli e Bezzecchi. Non c'è Di Giannantonio, unfit per il weekend dopo la lussazione della spalla sinistra nelle pre-qualifiche. Alle 15 la Sprint, tutto LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Jorge Martin straccia il record e strappa a Bagnaia una pole che sembrava ormai in mano al piemontese. Prova di carattere e di sofferenza dello spagnolo, sceso in pista con il pollice sinistro (che comanda l’abbassatore e la levetta del freno posteriore) ricucito e bendato. Un taglio rimediato sotto la doccia, che sembrava comprometterne le prestazioni, ma a dispetto dell’infortunio al secondo tentativo Martin ha rifilato tre ben decimi a Bagnaia, in quel momento al comando, poi ridotti a poco più di uno.

Prima fila stellare al Red Bull Ring

Bagnaia non ha potuto ribattere una volta di più, perché rimasto senza benzina in mezzo alla pista (in qualifica tutti i piloti corrono con il carburante necessario per i pochi giri da percorrere), ma sul ritmo gara e sulla messa punto della sua Desmosedici non sembrano esserci dubbi. Prima fila stellare: in terza posizione scatta Marc Marquez, che dopo aver sfruttato la scia di Bagnaia al primo tentativo è riuscito a migliorare da solo il suo tempo.

Aprilia e KTM inseguono, Bastianini dalla 7^ casella

Enea Bastianini, dopo il doppio successo di Silverstone, era atteso a una riconferma, ma il romagnolo non è andato meglio del settimo posto, davanti a un ritrovato Morbidelli. Il Red Bull Ring si conferma pista amica della Ducati, ma Ktm e Aprilia si sono avvicinate, prendendosi tutta la seconda fila. Aleix Espargaro quarto, Miller quinto, Vinales sesto. In chiave gara sarà determinante fin dalla Sprint la partenza, nel caso di Martin resta un interrogativo sulla distanza della corsa e sulla capacità di resistere al dolore alla mano.