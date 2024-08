Martin: "Io e Bagnaia ci miglioriamo a vicenda"

Secondo posto per Martin nel GP d'Austria alle spalle di un Bagnaia perfetto: "Non sono riuscito a fare quello che mi ero programmato, Pecco si è subito messo davanti e da lì c'erano poche chance di vincere - ha spiegato a Sky -. Ho cercato di stare con lui, ma a un certo punto l'anteriore ha detto 'basta'". Poi sul duello per il titolo: "Io e Bagnaia siamo uno step avanti rispetto agli altri, spero di riuscire a lottare fino alla fine. Ci miglioriamo a vicenda, ora lui è un po' più forte"

