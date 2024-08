Dovizioso sulla Yamaha per test privati a Misano

La casa giapponese ha comunicato sul proprio sito ufficiale che Cal Crutchlow non ha ancora del tutto recuperato dal suo infortunio alla mano e che sarà dunque Andrea Dovizioso a sostituirlo come test rider per alcuni test privati che si svolgeranno a Misano. “Mi spiace per Cal, ma sono felice ed emozionato di poter tornare”, ha detto il pilota emiliano

