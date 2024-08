Se Bagnaia ha raggiunto Schwantz al 10° posto nella classifica dei piloti più vincenti in MotoGP, la Ducati ha eguagliato la Suzuki per successi in top-class. Intanto continuano le difficoltà degli altri costruttori, soprattutto quelli giapponesi: la Yamaha non termina dallo scorso maggio una gara in top-10, un risultato che la Honda non ha mai raggiunto quest'anno

Bagnaia entra nella top-10 di tutti i tempi dei vincitori in top-class, affiancando Kevin Schwantz: sono 25 vittorie a testa, in una classifica di grandi nomi. Per Pecco è anche la 7^ vittoria stagionale, ad eguagliare, con 9 GP da disputare, le ultime due stagioni, le migliori per lui, ed ora nel mirino c’è il record Ducati di Stoner del 2007 (10). Al Red Bull Ring si è registrato un doppio pareggio, perché se Bagnaia ha eguagliato Schwantz, che ha ottenuto tutti e 34 i suoi successi con la Suzuki, la Ducati ha eguagliato proprio la Suzuki per vittorie in top-class, 97, al 4° posto di tutti i tempi. Ora la scalata per il terzo posto richiede un po' di pazienza: la MV Agusta è a 139, mentre i primi 2 posti sono al momento un miraggio (Honda a 313 e Yamaha a 245).